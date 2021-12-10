民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發綠營網軍風暴。國民黨立委李貴敏指出，以現今技術若有心要查網軍是很容易的，且111年度政府預算，媒體政策部分就編了20億；從這兩點可見，政府養網軍早已是「公開的祕密」，而人民只能透過12月18日的公投表達內心的憤怒。

李貴敏9日在《中天新聞》政論節目〈庶民大頭家〉表示，針對民進黨到底有沒有養網軍的問題，她有兩點必須要說明：第一，以現在的技術而言，若有心要查是很容易的，畢竟都已經知道其IP位址了；第二，政府養網軍已經不能算是祕密了 ，它其實是一個「公開的祕密」，從111年度政府預算來看，媒體政策的部分編了20億，比109年多了4億多、成長了25%，這點國民黨去年在立法院就有批評了，也砍了很多預算。

李貴敏強調，國民黨去年起就針對政府編預算搞大外宣，展開強烈的抨擊與預算的刪減，但這個問題至今並未解決，民進黨政府反而肆無忌憚，還再多編了25%的預算，國民黨立委江啟臣就曾表示，這還只是名目上編列在媒體政策的部分，其他藏在業務費用與其他名目的金額更大。

李貴敏痛批，蔡政府對外界的批評顯然是毫不在乎，今日網軍肆虐的情形已堪稱「組織型犯罪」，面對這個「多標」的政府，人民若仍抱持傳統的心態要求其改進，已經是不可能的事了，因此12月18日的公投更顯重要，人民必須藉此向政府表達態度；而她也呼籲立法院同仁，要求政府依據《預算法》規定，在用公帑做宣傳時必須列出廣告與政策宣傳標示，否則政府總是義正嚴詞的以一句「政策宣傳是我的義務」帶過。