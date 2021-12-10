「莫哈維（Mojave）」新型無人機

通用原子（General Atomics）公司首度公開一款新開發的無人機，它名為「莫哈維（Mojave）」，是由為陸軍打造的MQ-1C「灰鷹（Gray Eagle）」發展而來。

不過，據《防務新聞》（Defense News）與《動力》（The Drive）網9日報導，這款新型無人機已優化，可從簡陋的地點短場起降，並以支援各式遠征和分散式作戰任務為重心。

而從它的新機翼看來，有某些方面令人聯想起 OV-10「野馬（Bronco）」輕型攻擊偵察機。通用原子說，它的短場起降功能已改進，不需要彈射器助飛，也不用攔截器降落，適合艦載作戰任務。至今的測試顯示，它能在不到500英尺（約152公尺）的距離起飛。而在載重最輕的狀況下，能在300—400英尺（91—122公尺）的距離內降落。

它除了「灰鷹」式機身外，還加大了機翼，並採用高升力裝置，以及勞斯萊斯（Rolls Royce）450-匹馬力的渦槳發動機。據通用原子說，它採用了MQ-9「死神」（Reaper）無人機，還有MQ-1C「灰鷹-ER」（Gray Eagle Extended Range，GE-ER）的航空電子和飛控系統。

不僅如此，它的酬載量也大大提高到3,600磅（近1.6公噸），可搭載多達16枚「地獄火」（Hellfire）飛彈，是「死神」的4倍。此外，它還能搭載光電/紅外線、合成孔徑雷達/地面移動目標指示器和信號情報系統等。

另一方面，「莫哈維」的續航時間約可達25小時，但搭載重武器和感測器時，滯空時間就相對減少。