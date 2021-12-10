演藝圈五光十色，最不缺的就是妝點完美的俊男美女，加上職場的夢幻與複雜，男女傳緋聞時有耳聞，少有在圈內發展不沾染紅塵事的明星，甚至還有人會靠炒作緋聞來拉抬個人熱度，其中，卻有一個清流人物，女星王麗坤不但人長得清純，且出道13年來幾乎是緋聞絕緣體，她連外型都不需要靠美妝襯托，素著一張臉就征服大導徐克，直接讓她演女主角。

有「素顏女神」美稱的女星王麗坤，出身於以遼闊自然景致文明的內蒙古自治區，是個草原姑娘，她自小喜歡舞蹈，一心往舞蹈這條路前進，大學考上北京舞蹈學院中國民族民間舞系，2002年，大三的王麗坤正在學校練功房練習，遇上了來找人才的大導演徐克，當時的王麗坤不但素著一張臉還滿身大汗，卻因一個回眸，讓徐克眼睛一亮，2004年她成了徐克監製電視劇《七劍下天山》的女主角。

王麗坤演出《封神演義》蘇妲己，顛覆角色既有印象，被封為「最清純妲己」。(翻攝自電視劇封神演義官方微博)

王麗坤較近期引發關注的演出，當屬她出演競賽綜藝《乘風破浪的姐姐》，但要說到她讓人最印象深刻的表現，該當是2019年她出演《封神演義》中的蘇妲己，完全顛覆妖姬給人的既有印象，王麗坤清麗的模樣，被公認是「最清純妲己」，她秀麗的五官確實不需太多妝點，多年前曾舉辦過「素顏美女」票選，王麗坤高票拿下冠軍，可說一點都不意外。

而王麗坤從舞蹈圈轉戰到戲劇圈，發展非常成功，戲約不斷，她幾乎都是出演女主角，在夯劇《美人心計》中飾演聶慎兒，將這角色的兩種極端性格演繹得維妙維肖，在電視劇《戰神》中，則大大凸顯自身純淨美好的氣質，每每現身，無不緊吸住觀眾的目光。

對於身處演藝圈這個大染缸，王麗坤不但外型清新，個性也始終保持著單純淨透的本質，她非常潔身自愛，低調地磨練著演技，從不炒作自己，其實美人如她，一路上多的是追求者，甚至不乏權貴人士，但王麗坤從不沾染這些，出道13年來幾乎沒傳過緋聞，非常難得。