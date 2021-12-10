警方查扣作案衣物、手機、金融存摺、地檢署假公文數份。（洪靖宜攝）

老哏再現！詐騙集團以健保卡涉嫌詐領健保補助費的手法，盯上長輩，陸續騙款，其中一名婦人就被騙走374萬，努力一輩子的退休金一夕間化為烏有。警方逮到2名涉嫌提領贓款的車手，其中一名女子為了想買最新款iPhone13才當車手賺錢，另一男子則是無業缺錢花用，訊後將2人依法送辦。

高雄市刑大調查，72歲的林姓女子是南投人，6月期間接到自稱健保局電話，稱健保卡涉嫌詐領健保補助費，半信半疑之刻，又接獲警察機關電話表示已經介入調查，要提供存簿資料，幾天後，她又再接獲自稱地檢署檢察官電話，稱她詐領健保補助費，已傳喚3次未到，準備拘提。接著又收到假檢察官傳真公文要她配合將存款金額轉帳至指定帳戶，由地檢署監管資金，殊不知陸續4次匯出374萬後，隨即遭車手提領。

另外一名台中66歲的張姓男子於10月時，也被同樣手法詐騙，一天內兩次就匯出90萬。兩人打拚一輩子好不容易熬到退休，沒想到退休金一夕之間全被騙光，被家人發現時才趕緊報警，但是都已經來不及，錢都已經被車手提領光，欲哭無淚。

事後警方調閱監視器，追查後發現提領走林女錢的是一名22歲的劉姓女子，為一名早餐店店員，她因為想買iPhone13才會充當車手，但幫忙領了幾百萬，只拿到千元酬勞；而提領走張男錢的是另一名30歲的蔡姓男子，平時無業急需用錢才當車手，一共幫忙提領40多萬，同樣也是只獲得幾千元的報酬。

2人分別在12月初於高雄苓雅和岡山區被逮，全案詢問後，被依違反刑法加重詐欺罪，移請高雄、橋頭地方檢察署偵辦。至於2人是否為同一詐騙集團，警方還要追查。