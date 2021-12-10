包括麥當勞、家樂福、7-11、肯德基等位於高雄的品牌知名連鎖店面，今年共有12筆億元以上的交易，總額達73.6億元，這些帶有連鎖品牌租約的黃金透店，多具備成熟的生活機能與優渥的集客力，買家入主當房東，除了現成穩定收租獲利，也有看好未來房市，準備改建。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮10日表示，台灣房屋集團統計今年至目前為止，成交總價超過億元以上的連鎖品牌透天店面，約有12筆，總成交額約73.60億元，如果再加上一般的億級店面交易，總額將逾80億元，超越去年億級透店交易紀錄。

李家妮指出，高雄今年整體房市表現，神來氣旺，商機逐漸復甦，房市價量看俏，這些帶有連鎖品牌租約的黃金透店，多具備成熟的生活機能與優渥的集客力，人流錢流都有一定水準。

她說，入主當房東，除了現成穩定收租獲利，另一方面也是看好未來改建發展，尤其因高雄精華區素地稀缺，投資人除了前往蛋白重劃區大坪數基地發展，一些地段優、佔地廣、潛力佳，帶有地上物的標的，便成為建商獵物之一，因而讓這些店面更具身價。

其中，令人矚目的是，向來是人氣彙集的知名連鎖速食店面，在肯德基大順二店、麥當勞鳳山鳳頂店之後，麥當勞高雄鳥松店也在今年2月，由高雄在地建商「立崧建設」，以總價1.86億元高價入主，此筆房地交易創下鳥松區實價史上，最高總價成交紀錄。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店長黃明智表示，據實價資料顯示，此間透天店面樓高2層，屋齡23年，建物面積142.71坪，占地372.68坪，如以成交總價換算地價來看，每坪土地成交價約50萬元。

黃明智指出，此間透店坐落於鳥松中正路上，近神農路與大埤路主要幹道，鄰近澄清湖風景區，人流車流旺盛、地段與商業條件俱佳，在地營業已有超過十年時間，目前仍營業中。

他說，鳥松中正路一帶，土地多數已經開發，200坪到300坪以上、可供住宅開發的中大型土地並不多，此店面雖占地372坪，可惜土地深度最深僅20米，但其後方尚有素地可整併開發，估計建商應有整併推出銷售的規畫。