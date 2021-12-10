彥臣（4732）新藥開發報喜！10日宣布，自主研發癌症治療新藥NBM-BMX，通過美國FDA一期臨床試驗審核，將積極啟動二期臨床。

NBM-BMX為治療癌症的新穎小分子化學新藥(New Chemical Entity NCE)，能專一性抑制第八型組蛋白去乙醯酶。體外及動物實驗均證實可有效抑制癌細胞生長及腫瘤血管新生。

此次人體一期臨床試驗獲得預期成果，多名病人疾病穩定，可支持NBM-BMX進入二期臨床試驗，規劃中的適應症之一為膠質母細胞瘤，膠質母細胞瘤是最常見的原發型成人惡性腦瘤，會迅速危及患者生命，目前仍無適合的藥物治療方式，是腫瘤治療市場中未滿足需求最高的疾病之一。

根據知名藥品研究和諮詢公司GlobalData的調查，膠質母細胞瘤的發生率在2017～2027年間不斷增長，並認為免疫療法和能夠通過血腦屏障的小分子藥物將脫穎而出。Grand View Research Inc.的市場報告評估，2021～2028年全球惡性腦瘤治療市場規模的複合年增長率為8.8%，預估2028年將達到42億美元。