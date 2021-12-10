2022年的投資變數仍不少，面對全球升息風，法人表示，債券投資更需尋找具高殖利率的標的，而高收益債目前殖利率仍有近5％的水準，是債券投資主流商品。

鉅亨買基金表示，全球經濟受到疫情及通膨干擾，市場波動加大，投資人可觀察三大指標包括風險性指標（VIX恐慌指數）、債券殖利率變動指標（美國10年公債殖利率）、匯率變動指標（資金流向）的變化，運用基金轉換策略彈性調整投資組合，讓資產配置更能趨吉避凶，並打造出更好的配息組合。

貝萊德投信則認為，雖然疫情再度升溫，所幸住院比例並未大幅升高。美歐央行維持寬鬆貨幣政策，企業獲利持續提升，都有助股市表現。由於股票具有更佳的獲利前景、適當的評價，加上全球邁向淨零碳排目標，更有利成熟市場股票及科技產業，建議資產配置可持續聚焦科技類股、綠色科技及高收益債券基金。

至於債券基金的投資策略，貝萊德投信分析，目前雖有數十個國家開始陸續升息，美歐國家利率政策則持續按兵不動。目前仍處於低利環境下，債券投資更需尋找具高殖利率的標的，而高收益債目前殖利率仍有近5％的水準。由於經濟處於復甦階段，高收益債信用利差可望能收斂創新低，加上違約情形可望下降，因此，建議投資人以股票基金為核心布局，並搭配高收益債券基金，讓投資組合更有機會追求報酬成長及收益。