受到上半年度延遲出貨及微幅漲價調整，和大(1536)11月營收為6.09億元，月增12.21％，年增1.09％，為歷史同期次高；累計前11月營收為61.59億元，年成長32.56％，公司未來營運保持樂觀。巧新(1563)11月營收7.6億元，年增36.61％；累計前11月營收69.44億元，年增43.28％。

和大上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運塞港等不利因素影響，第三季整體營收已漸恢復往年水準，為因應往後客戶綠能車款新訂單挹注，下半年和大嘉義三廠機台陸續到位，將先啟動4條自動化AI智能產線，可為第四季營運注入成長動能。

因應各國政府為落實節能減排目標、ESG及環保永續經營政策，使得全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展並在2030年停止生產燃油車，為了超前部署各家電動車廠訂單需求，公司將同步啟動嘉義五廠及台中大里新廠營建工程與設備規畫，目標2022年動工興建，2023年中挹注新產能及營運動能。

展望明年營運表現，預期疫情因素如缺料、缺櫃、缺工等應可陸續獲紓解，再加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，全年營收拚再創新高，逐步邁向百億大關。

巧新執行深化豪華品牌車廠經營策略，除了在歐美超跑、豪華汽車品牌車廠新案開發滲透率持續提升外，多年耕耘的日系豪華車廠也加大下單力道，近期已通過巧新屏東新廠認證並開始量產出貨，推升來自日系品牌車廠營收自2019年以20％以上年複合成長率的速度提高。

此外，根據BloombergNEF預估2021年全年，全球電動車（含PHEV）銷售份額將從4％成長到6％，並在2022年進一步上升到8％，巧新的鍛造輪圈符合電動車輕量化的需求，目前來自電動車輪圈營收占輪圈營收的比重達10％，將有機會隨著電動車的銷售成長，提升在電動車市場的市占率。