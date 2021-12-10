經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)營運逐步重返正軌，2021年11月合併營收回升至三級警戒前水準、達近7月高點。展望後市，柏文今年完成新展7處據點，將總據點數推升至57處，明年規畫至少新展8處據點，持續挹注明年營運成長動能。

柏文11月自結合併營收3.19億元，月增達29.03％、年減2.01％，為近7月高點、改寫歷史次高。其中，健身及娛樂服務1.83億元，月增36.54％、年減2.99％，運動保健服務1.25億元，月增21.52％、年減0.26％，入會費0.07億元，月增0.89％、年減7.83％。

累計柏文前11月合併營收22.96億元，雖年減31.48％、為近4年同期低點，但幅度持續收斂。其中，健身及娛樂服務13.49億元、年減33.93％，教練課程的運動保健服務8.58億元、年減26.02％，入會費0.71億元、年減43.61％，衰退幅度均較前10月收斂。

柏文表示，隨著國內疫情穩定、生活重返正軌後，民眾逐漸恢復運動習慣，旗下「健身工廠」於10月中恢復會員月費正常扣款，帶動11月「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」均較10月大幅回升，營收已大致恢復至疫情三級警戒停業前的4月水準。

投顧法人預估，柏文第四季營收將重返9億元之上，季增達1.68倍、年減7％，營收規模回升將帶動毛利率回升逾29％，營運可望轉虧為盈、每股盈餘（EPS）估逾1.3元。但因疫情影響營運達近半年，預期全年營運將難逃虧損、每股虧損1.9元。

隨著「健身工廠」高雄市福華廠於11月底開幕，柏文今年已完成新展7處據點，將總據點數推升至57處，預計明年2月開幕的台中市福科廠已自8日起預售。公司預計明年至少新展8家「健身工廠」據點，今明2年新展的15家據點將挹注明年營收強勁成長動能。

柏文亦將聚焦提高會員續約率、提升平均營收，長期將拓展線上服務，實體及線上健身雙軌並進發展。投顧法人看好未來健身中心產業規模持續成長，看好柏文明年營收成長逾48％、毛利率重返30％以上，每股盈餘估逾6.5元，給予「買進」評等、目標價170元。