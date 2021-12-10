台北市居全台長壽都市之冠，北市社會局為此推行「緊急救援連線系統」，協助慢性病患、長期臥病、不良於行及獨居長者安裝求救鈕，還祭出特惠價、免費補助，但議員潘懷宗質疑，計畫上路13年，卻僅有3成獨居長者願意裝設，還因系統操作複雜、聲音太吵，導致拆機民眾年年增加；社會局表示，未來將朝AI智慧感應器推動，藉由偵測長輩居家活動量達到主動預警。

潘懷宗指出，緊急救援連線系統為實現在地老化的神器，能透過早晚問安的方式，確保長者居家行動無虞，目前經北市列冊的獨居老人可申請免費裝設，其餘65歲以上長者或民眾則可申請自費安裝，目前還有1000元特惠價，但列冊中的7107位獨居長者，僅有2148位申請安裝。2013年至2021年9 月止，還有338位長者因報安系統太吵申請拆機。

潘懷宗說，因系統會配合長輩作息時間與長輩問安，長者聽到時須按下紅色按鈕在旁應對，否則系統會連響10分鐘，聲音大到會吵到隔壁及上下住戶，另因系統需要透過家用電話線連接，每次電話一響就要按鈕，讓許多長輩感到麻煩。

潘懷宗質疑，社會局推行成效不彰導致申裝率低迷，應積極向獨居長者說明裝設緊急救援系統的優點，以提高申裝率，及減少拆機率。

對此，社會局表示，目前獨居長輩對於家中緊救系統安裝意願偏低之因素，大多是涉及隱私及覺得定時安全回報的機制過於繁瑣。未來將提報市府智慧城市徵案，透過居家智慧感應器偵測長輩居家活動量，若發現個人活動量警戒值時，達主動預警，屆時委託單位進線關懷長輩。

社會局說，針對身心障礙者及失智症長輩，若照護對象有符合申請資格，將由照護人員提供申請方式並鼓勵申請，同時配合衛政系統提供關懷訪視服務，建置完善的獨老服務網絡。