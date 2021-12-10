尼加拉瓜和台灣二度斷交 蔡英文：不論外交施壓、文攻武嚇 不改堅持民主自由的決心

今早尼加拉瓜宣布與台灣斷交，台灣目前僅剩14個邦交國，引起各界關注，而一名網友也很好奇，剩下的這些邦交國中，哪一國與台灣斷交，我們就完了？引起網友熱議，其中最多人點名教廷，不少人戲稱它是「世界最小，但面子最大的國家」。

一名網友今在PTT上表示，尼加拉瓜宣布與台灣斷交，目前台灣的邦交國只剩14個，不過，最近幾次斷交的風向都沒像以前那樣，爆發恐慌移民潮，也讓他很好奇，哪個國家與台灣斷交，台灣就完蛋了？是歐洲唯一邦交國教廷（梵蒂岡）？南美洲唯一邦交國巴拉圭？又或者是跟台灣有旅遊砲砲的帛琉？

貼文引起網友熱烈討論，綜合大家的回應，多數人認為是教廷梵蒂岡，「教皇國（梵蒂岡）吧！世界最小，面子最大的國家」、「梵蒂岡吧」、「教廷吧！不過教廷早就想跟大陸建交了，到時候我們又解了世界第一個很教廷斷交的成就」。

另外，也有網友持不同意見，「巴拉圭吧！記得巴拉圭一直很死忠，這要是斷了，其他的國家應該真的也就差不多了」、「帛琉和教廷」、「美國爸爸不理你才是最可怕的」、「AIT撤掉就完了，其他都無所謂」、「美國不理你的時候！」不過，美國並不是台灣的邦交國。

根據外交部網站，台灣目前僅存的14個邦交國為馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯國、史瓦帝尼（史瓦濟蘭）、教廷、貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福、聖路西亞和聖文森國。