本土病例再現 總統提醒：趕快接種兩劑疫苗。本報資料照

蔡英文總統今出席「原住民族委員會成立25週年活動」；蔡總統致詞前提到，台灣出現近期第一起新冠本土案例；總統提醒，防疫措施務必要落實，還沒有打完兩劑疫苗的民眾，務必趕快去接種。

總統在致詞前針對疫情及斷交兩件事跟國人報告；她說昨天指揮中心宣布國內出現第一起的本土案例，指揮中心已經再第一時間進駐現場，公布疫調足跡，也正在進行全面的調查和應變。

總統表示，她要提醒大家，防疫措施務必要落實，不要鬆懈，還沒有打完兩劑疫苗的民眾，務必趕快去接種，保護自己，保護他人。