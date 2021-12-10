中研院P3實驗室昨(9)日傳出1名研究人員確診，院方今日安排檢疫車，協助院內人員篩檢。(鄭任南攝)

中研院P3實驗室昨(9)日傳出1名研究人員確診，事發的基因體研究中心全棟員工改為居家辦公，大樓大門也張貼公告，配合規定，今(10)日停止上班1天，院內人員對此大多不願多表示意見，配合院方檢疫流程。

中研院傳出1起確診，打破本土超過1個月本土「＋0」紀錄。針對此事，院方昨日晚間在指揮中心記者會之後，也發布聲明，強調已針對基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除了配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公。

中研院提到，後續院方將配合指揮中心各項作業，持續掌握發展情況，提供同仁諮詢與協助。有關疫情後續發展，依指揮中心說明為主。本院會於10天內完成調查報告。

中研院P3實驗室昨(9)日傳出1名研究人員確診，院方今日安排檢疫車，協助院內人員篩檢。(鄭任南攝)

中研院指出，掌握此起院內確診情況後，便立即通知，12月10日起，所有室內公共活動場所暫停開放，所有對外之實體會議、活動均停止或改以線上舉行，院內內部會議以10人以下為原則，於備有隔板，符合社交距離、通風良好之場所舉行，餐廳只提供外帶服務。院內同仁如有需要，向單位主管報備後均得居家辦公。

對於院內傳出確診，中研院人士對此大多不願多談，但會配合院方檢疫工作，並做好所有防疫措施。

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