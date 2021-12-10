中研院生物醫學科學研究所。（王英豪攝）

中研院女研究人員感染新冠肺炎，有醫生懷疑這麼長的潛伏期及高病毒量，可能是在11月底、12月初才感染，途徑恐怕在社區。台北市長柯文哲今強調，台灣已經清零30幾天了，從社區感染機率不大，實驗室處理新冠肺炎病毒，所以在裡面不小心感染的機會比較高。

台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

有醫生懷疑這麼長的潛伏期及這麼高的病毒量，可能在11月底、12月初才感染，途逕有可能在社區感染不在P3實驗室。

柯文哲今早主持防疫記者會指出，該病例怎麼感染可以再討論，今天做更詳細疫調，整個環境要檢查，在環境中可找到病毒，就統計上來講，台灣已經清零30幾天了，從社區感染機率不大，實驗室處理新冠肺炎病毒，所以在裡面不小心感染的機會比較高。

副市長黃珊珊說，該確診女有去診所看診，還買家用快篩劑，提醒診所發現有這樣狀況就應該馬上轉介，12月9日該女到醫院，再轉介到忠孝院區採檢，11月26日開始咳嗽、12月1日頻繁咳嗽、12月4日打噴涕流鼻水，都沒有就醫，12月8日嗅味覺異常才去診所買快篩劑，隔天男友帶去醫院就診，整個過程10多天，這是很令人擔心的地方，有去一些上課的地方，不過是特定人士都居家隔離了。

她表示，該女12月3日離職晚上到大三元酒店聚餐，聚餐名單都有掌握，全都居家隔離，相關接觸頻繁的也都匡列隔離。

至於花博設隨到隨打接種站，但人數不多，柯文哲表示，打疫苗是保護自己、保護別人、保護社會，不是為了100元好不好，他不太贊成還要促銷活動，自己健康不顧還要為了100元打疫苗，看到台北車站一大堆人排隊領禮券打疫苗的局面頗不以為然，國民不應該這樣。