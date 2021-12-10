事隔35天，台灣再度出現本土個案，目前感染源未明、匡列採檢結果陸續出爐。由於該確診者居住在新北汐止，為避免群聚，當地已有耶誕節活動宣布取消。

新北市議員廖先翔臉書宣布，因應疫情升溫，原訂12月11日舉辦的「水返腳歡樂啤酒聖誕趴」活動取消，他呼籲汐止地區的民眾提升防疫警戒。

廖先翔日前在臉書PO文，指臺虎精釀啤酒是汐止在地企業，酒廠、觀光工廠都在社后的工業區，原本希望在疫情解封後，能舉辦一個大人、小孩都有得玩的歡樂聖誕趴，連日期及地點都敲定了。沒想到突然爆出本土個案，他無奈宣布活動取消。