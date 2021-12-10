元山(6275)前11月合併營收為36.24億元，年增19.1%，由於車用訂單能見度高，且為去除缺料的不確定性，元山科技積極備料，公司也樂觀看待明年營運，元山總經理劉賢文在日前法會表示，明年營運可望保有兩位數成長，但成長幅度不會超過20%，今天盤中股價逆勢走高。

元山科技近兩年轉型為車用電子與生活科技系統廠，受惠車用訂單出貨暢旺，元山第4季淡季營運維持旺季水準，11月合併營收3.51億元，分別較上月及去年同月增加9.54%與28.77%，在塔崗新廠加入後營收規模明顯躍升，累計前11月合併營收達36.24億元，年增19.1%。

在車用市場佈局方面，元山目前產品包括中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等傳統燃油與電動車均可共用之品項，並已交貨至歐、美、中等國產品，開發中產品均包含電動車專案，並與客戶積極合作共同研發投入，元山表示，車用需求訂單能見度高，長達2023年第1季，未來訂單挹注可期。

元山表示，雖然仍有新冠肺炎疫情未解、中國限電及原物料短缺市場風險因素，但元山已準備備援生產計畫及全球供應鏈協調機制，將風險影響因素控制在最低程度。

在產能布局上，目前中國塔崗廠已完成擴廠作業，2022年月產能可望擴增至40萬台，官田廠則已完成效率提升，並導入全新高階智慧家電產品線，有助提升利潤空間，高雄則已近乎滿載，由於各廠產能稼動率已達90%，將進一步進行擴產動作。

元山於日前向高雄市政府承租取得仁武產業園區3000坪工業用地，預計於3年內完成興建與啟用，將用於營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇製造中心，月產能可望倍數成長，有助元山營運規模再升級。