德國汽車監管單位在周四批准了賓士汽車(Mercedes-Benz)的Level 3半自動駕駛系統，也為賓士日後在國際上提供「Drive Pilot」系統開啟新路徑。

德國汽車管理局(KBA)根據聯合國的技術要求，批准了賓士這一半自駕系統。KBA主席Richard Damm說，KBA在通往自駕的道路上，正在制定國家、歐洲、國際的道路安全標準。

除了符合聯合國對技術要求的規範之外，各國還需要通過立法，釐清在何時和何處可以使用這些系統，以及責任歸屬問題。

戴姆勒集團技術長Markus Schaefer說，只要中國和美國的立法到位，賓士將在這些市場提供該系統。

而德國當局的批准意味著賓士將在明年上半於旗艦的S系列車款中對德國客戶提供Drive Pilot系統。

賓士解釋，德國從2017年開始已經允許Level 3自駕系統的上路，德國有超過1.3萬公里的高速公路，非常適合該系統。

而KBA僅允許Drive Pilot系統的最高行駛速度到時速60公里，KBA尚未決定是否批准最高時速130公里的使用，以及自動變換車道超車的使用。

Schaefer說，司機可以利用該系統在高速公路某些路段塞車時，將駕駛任務交給系統，在一定條件下，駕駛可以做其它事情，但不可以睡覺。

該應用因此被限制在高速公路上的交通堵塞情形的使用。根據KBA規定，駕駛必須隨時準備好接手方向盤。如果時速超過60公里，系統將警示要求駕駛接手。