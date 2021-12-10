2021年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」以虛實整合方式辦理，線上展於12月10日起至23日展出，實體展將於12月21日至23日於台北南港展覽1館登場，與「台灣電路板產業國際展(TPCA Show)」及「台北國際光電週(OPTO Taiwan)」同期展出，將掀起12月電子產業展覽熱潮。

外貿協會表示，今年TAITRONICS & AIoT Taiwan透過線上展及遠端實體參展創新模式，成功促成日本、韓國、澳洲、印度及歐洲復興開發銀行會員國等外商參展，以日本為例，長野縣籌組線上線下專館，參展商有生產碳氫蒸氣洗淨機的「Cleanvy」、傳承百年技術功力的綜合電機企業「東京精電」、精密量測自動數位化的「TECLOCK」公司，還有韓國「EONEOMS」公司在線上展出居家智能裝置「SMART MIRROR」，整合物聯網技術、網路瀏覽、LED燈等功能於一身。

積極促進新興市場經濟成長與創新的「歐洲復興開發銀行」，今年徵集8家來自羅馬尼亞、埃及、約旦、土耳其、哈薩克、蒙古等國家的資通訊新創及中小企業，參加AIoT Taiwan線上展，期望與臺灣廠商交流分享資安、金融、數據應用等方面技術。

除了外商，今年TAITRONICS & AIoT Taiwan也有國內新參展商，例如「台灣人工智慧晶片聯盟」（簡稱AITA「愛台」聯盟）徵集新思（Synopsys）、英業達、鈺創、晶心及工研院電光所與資通所等單位，將展出14項與AI晶片有關的產品、技術與服務，包含鈺創科技全球體積最小之RPC DRAM、新思科技與工研院合作成立的AI Chip Design Lab，以及工研院領先全球之記憶體內運算晶片（CIM Computing in Memory）等。