露露檸檬（Lululemon Athletica）上季營收和獲利均優於市場預期，並上修全年營收與獲利目標，但也警告Omicron新冠變種病毒快速傳播，可能導致運動休閒服飾銷售放緩。

受此打擊，露露檸檬周四盤後股價下跌1.18%，為412美元。

輕便舒適的運動休閒服飾在去年的居家防疫期間大受歡迎，為露露檸檬、Aerie和Athleta等公司營運帶來強大的提振，並吸引名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的塑身衣品牌Skims等其他公司搶進市場。

雖然運動休閒服飾業仍然享有這波熱潮帶來好處，但露露檸檬警告，新冠變種病毒若導致這場大流行病惡化，可能使供應鏈問題進一步惡化，也可能迫使露露檸檬關閉部分或全部門市。

最早在非洲南部和香港發現的Omicron新冠病種病毒，使全球經濟重啟的不確定性升高。

由於越南在今年夏天爆發嚴重疫情並下令關閉工廠，露露檸檬不得不將部分生產線從越南撤出，在物流上也被迫擴大採用價格較高的空運，而為了解決供應鏈瓶頸，該公司也只好優先生產年終重要銷售檔期的款式。

執行長Calvin McDonald在法說會上表示，公司對節日購物季初期的銷售表現很滿意。我們的品牌供不應求，如果沒有供應鏈問題，我們的業務可能更為強勁。他並表示在維持庫存方面所面臨的挑戰，也影響一些新服飾系列的推出。

執行長表示，露露檸檬在越南的工廠已經重新開工，但停工導致部分節日和秋季產品的交貨延遲。

儘管如此，露露檸檬仍將其2021財年營收預測調升至介於62.5億～62.9億美元，大致符合市場預期。不過，該公司調降了Mirror居家健身平台的全年營收展望。

露露檸檬第三財季（截至10月31日）營收年增約30%，為14.5億美元，略高於市場預期的14.1億美元。淨利為1.88億美元，相當於每股盈餘1.44美元，較前一年同期的淨利1.44億美元、每股盈餘1.10美元成長。經調整後每股盈餘為1.62美元，優於市場預期的1.41美元。第三財季同店銷售額年增32%，在北美地區成長28%，國際門市的同店營收成長40%。