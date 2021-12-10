許瑋甯先前拍攝電影《當男人戀愛時》和邱澤傳出緋聞，當時她曬出景色照，被網友抓包神似邱澤位在汐止家中的窗景，兩人因此傳出假戲真做，但當時雙方否認。今(10日)許瑋甯驚喜拋出震撼彈，宣布與邱澤閃婚，她甜蜜寫下：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了」。

邱澤與許瑋甯因合作《當男人戀愛時》擦出愛火。(中時資料照片)

對此，許瑋甯經紀人證實：「就如同他們公佈的，想跟大家分享這個好消息，至於他們相處的細節，就請留一些空間給他們了，謝謝大家」，又問許瑋甯是否懷孕，經紀人回應：「哈，沒有啦，一切工作也都如常進行，之後也會很快帶給大家新的作品」，而邱澤經紀人孫嘉騏表示，「沒有要再多回應什麼，就是證實他們結婚了，許瑋甯現在是邱太太，我本人非常非常高興。」

邱澤與許瑋甯拍攝《當男人戀愛時》擦出愛火，當時有眼尖網友發現許瑋甯在IG發了有著愛心拉花的咖啡照與粉絲道早安，經過網友對照後，背景與邱澤家中窗外景色雷同，讓外界質疑兩人是否假戲真做？對此，許瑋甯經紀人表示兩人只是談得來的朋友，許瑋甯會上傳該張照片，主要是覺得照片很漂亮，詢問邱澤能否使用才PO上去，沒想到讓兩人緋聞從此就未曾停過，如今兩人證實在7日時登記結婚，還邀請圈內好友藍心湄擔任證婚人。

有著混血外型和白皙皮膚的許瑋甯過去最有名的戀情則是和阮經天愛情長跑8年，但傳出男方4度和其他女生過從甚密，但阮經天否認劈腿，2015年他到大陸工作後又傳出和已婚女星緋聞，讓許瑋甯徹底心死決定分手，2017年許瑋甯承認有新戀情，和攝影師劉又年放出不少閃照，今年4月週刊報導許瑋甯恢復單身，且知情人透露，兩人不是分手是「婚變」，婚姻僅維持兩年，主因則是兩人分隔兩地，因磨合導致感情生變，而許瑋甯為此親口回應：「應該說，我們2個人都想往那條路上走，但沒有成功。我們2個現在都很好，謝謝大家關心。」

外型帥氣的邱澤也是演藝圈中的發電機，被形容「每拍一部戲就換一位女友」，過去他與楊丞琳合作《原味的夏天》傳出假戲真做，但兩人不歡而散，冷戰了15年後才破冰，後來他拍攝《夏家三千金》與大陸女星唐嫣交往，還傳女方為了他想做賢慧女友，親自到邱澤家打掃，但最後被邱澤單方面分手，使唐嫣一度情傷暴瘦，2年前邱澤則被拍到開車帶張鈞甯約會，男方回應：「努力追求中，請大家給祝福。」，張鈞甯方面則說：「感謝抬愛」，最後不了了之，如今邱澤傳出情歸許瑋甯，引來許多網友驚訝送上祝福。