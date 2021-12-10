新冠肺炎本土疫情零確診破功，台北市南港區1名實驗室女研究人員染疫，台中市府剛宣布要舉辦跨年晚會，是否會停辦？市長盧秀燕10日表示，「我心裡也是剉咧等」，萬一疫情兵臨城下到台中，最壞打算是停辦，目前為止2022台中跨年晚會仍會照辦，若幸運照辦的話，也許還能規畫施放煙火。

台中市議員張廖乃綸今日在市政總質詢時，關切首度移師水湳中央公園的跨年晚會是否會停辦？（盧金足攝）

市議員張廖乃綸今日在市政總質詢時，憂心南港爆出疫情，2022台中跨年晚會的因應措施，很多網友在網路討論，是不是會停辦首度移師水湳中央公園的跨年晚會。

盧秀燕說，日前宣布2022台中跨年晚會將採實體現場舉行，消息一出就受到年輕朋友的期待，去年跨年晚會因應防疫採線上舉行，民眾無法到場參加，為參加現場台中跨年晚會活動民眾已經等了2年。

她表示，先前宣布2022台中跨年晚會會照常舉辦時，加上今年又第一次移師到水湳中央公園舉行，網路就瘋傳消息，熱烈討論。

盧秀燕強調，因為疫情大家悶了兩年，考量中央到目前為止公布的疫情資訊，決定2022台中跨年晚會仍照常舉辦，但老實講她其實也很緊張，萬一疫情可能靠近或到台中、全國疫情有所變化，台中將採2個應變。

「一為採照去年跨年以線上直播舉行」，盧秀燕表示，第二項因應為若屆時疫情嚴重，人車都不能跨縣市流動時就會全部取消，但到目前為止2022台中跨年晚會仍會照辦，若幸運照辦的話，也許還能實現她答應市議員黃健豪規畫施放煙火，好好的慶祝跨年晚會，迎接新的一年。