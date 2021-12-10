警方在黃的車內起獲白色外套。（警方提供）

老闆心碎！拿4千萬請員工幫存錢 2員工自導自演捲款落跑

桃園一家貿易公司謝姓老闆，最近準備投資黃金市場，8日中午找來自覺可靠的黃姓老員工，要他帶著4000萬現金，前往台北車站附近的銀行存入但黃到銀行後只存了1400萬，故意找來田姓同事「接手」，自己藉故離開，田男則帶著2600萬逃往到花蓮，黃再向老闆謊稱：「錢被田拿走了！」警方經深入追查拆穿是2人合謀的騙局，循線逮人另追回現金。

謝姓老闆獲知黃男才是主謀後，忍不住搖頭嘆氣，感慨「養老鼠咬布袋」，表示兩人都是跟隨自己打拚多年的老臣，他們之前臨時要錢應急，他都二話不說援助，黃男更是他高度信賴的部下，這次才會放心給他4000萬，沒想到兩人連手騙錢，直呼「覺得好痛心」。

中正一警方8日接獲謝姓老闆報案，表示他因想投資黃金市場，中午將4000萬現金交給黃姓員工，要他搭車北上，到台北車站附近的銀行存入。

黃男依指示前往存錢，但只存了1400萬，就向銀行人員表示有事情，他找了田姓員工接手，田現身後黃男便藉故離開，這時田突然表示先存這些，接著就拿著裝有2600萬的3個手提包離去。

謝姓老闆後向銀行詢問時，獲知只存了1400萬，打田的電話不通，詢問黃男後，黃男則說田可能捲款潛逃，謝姓老闆急得向警方報案。

警方清查時，發現黃男的神情可疑，調閱監視器後發現，田帶錢離開銀行時，先把其中2包錢，交給1名身穿白色外套的男子，之後才搭上1台計程車，輾轉逃往花蓮，警方經分析比對後，發現該名白衣男的身形樣貌與黃男相似。

黃男見無法抵賴，這才坦承因金額龐大，他受不了誘惑，才會與田合謀，2600萬他分田200萬，2350萬他藏在台北車站某置物櫃內，有50萬在過程中因為緊急，被丟棄在市民大道的草叢裡。

警方9日在花蓮某旅社逮捕田，起獲194萬現金，其中6萬已被花掉，田供稱一切都是黃的主意，他冒風險逃亡，只分到200萬元。

警方偵訊後，依業務侵占、背信罪移將兩人送辦，謝姓老闆被騙走的錢不到2天就悉數取回，讓他對警方的辦案效率感謝不已，但也忍不住對黃、田感到失望和痛心。