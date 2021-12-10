時序為今年最後一個月，統計近十年來12月全球主要股市平均表現，以印尼3.23％表現最佳，馬來西亞、台灣也都有近2％漲幅，再以12月上漲機率來看，印尼股市上漲機率100％最值得期待，馬來西亞、台灣也有九成以上的上漲機率，再以漲幅前十大股市來看，九成都集中在亞洲，法人建議12月投資布局，看好東協及台股基金。

群益投信表示，在年底消費旺季帶動下，全球股市多以上漲回應，觀察近十年全球主要股市中，12月平均上漲機率超過七成，若就漲幅來看，有9個都是亞洲國家，包括台灣也以1.9％的幅度名列第4，亞洲國家通常都有年底到第一季的節慶與紅包行情，12月投資布局建議亞股基金是不錯的選擇。建議東協、台灣、大陸在內的亞股基金，可定期定額或分批逢低進場方式酌量布局。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，近期東協國家股市受惠新冠肺炎疫情降溫，政府逐步放鬆管制措施，居民移動指數上升，反映經濟活動也逐步回溫在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，中美貿易爭端也促使全球部分供應鏈轉移至東協市場，有助支撐東協股市，禦續表現仍不看淡。

雖然印尼第三季GDP年增3.51％，遠低於第二季的年增7.07％，遜於市場預期的3.76％，但數據不如預期主要因7、8月間實施嚴厲的封城措施，打擊GDP占比過半的家庭消費支出。然而市場對不佳的經濟數據早有預期，因此並未過度悲觀反映，更關注第四季經濟復甦情況。

群益馬拉松基金經理人王耀龍認為，聯準會近期偏鷹派言論及Omicron新病毒的影響，美股出現回檔壓力，台股連帶表現震盪，不過在半導體領軍下，台股季線有撐，低基期的類股也開始輪漲，加上各類題材股遍地開花，元宇宙、面板、記憶體、第三類半導體、汽車電子以及航運概念股，短期都有不錯的表現，指數已經回測季線有撐，只要美股回穩，台股的多頭仍將延續。

部分資金轉進低基期個股，隨著第三季財報已經公告，獲利優於預期的個股且第四季展望佳的個股仍有表現的機會。目前大盤指數位置相對在高檔，類股輪動快速，操作難度增加，台股選股上可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局。