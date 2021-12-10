經濟成長與通膨共舞！台灣經濟成長一再超乎預期，中華經濟研究院10日公布最新經濟成長預估值，雙雙上修2021年臺灣經濟成長率至6.05％，2022年經濟成長率預估則有3.67％。

中經院10日公布的經濟預估值，均高於前幾季的預估，今年來各季成長率呈現上半年優於下半年情形，各季成長率分別為9.20％、7.76％、3.70％、4.02％，成長模式呈現「外熱內暖」情形。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，2022年經濟成長率受到比較基期影響，實際上已出現連續第四年成長率超過3.0％，經濟動能強勁創史上紀錄。2022年成長模式呈現內外持平，其中，民間消費將有所展現，對於經濟成長的貢獻，在連續兩年衰退情形下，可望明顯增加。

2022年的投資方面，中經院預估，固定資本形成及民間投資在2021年的年增率分別已高達14.54％、18.33％，皆呈現雙位數之高成長，2022年仍然有正成長，首估應有2.18％、1.51％。

中經院分析，在美中貿易戰、美國對中國大陸的經濟制裁，以及疫情的雙重影響下，各大集團多暫緩對外投資步調，轉而選擇在國內進行投資布局。

惟，在經濟連年高成長的同時，中經院提醒，2021年全球CPI年增率預測值，自年初以來即呈現逐月上修。在國內，以輸入性通膨為主，2021年WPI年增率預估值約為8.44％，2022年則降為3.90％。2021年CPI年增率預估值約為1.90％，較2020年的負成長（-0.24％）差距2.14個百分點。

彭素玲表示，雖然民間對企業轉嫁提高售價之感受日益加深，2022年CPI年增率預測值約 1.77％，實際上能較2021年略降0.13個百分點。