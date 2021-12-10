民進黨新北市議員張維倩今（10日）與黨內擬參選人黃韋鈞、翁震洲、彭一書一同於林口公有市場進行掃街宣講，大舉「公投御守」看板沿街向市民宣傳「四個不同意」的重要性。

張維倩說，市長多次在核四的議題上，沒有正面的表達支持重啟核四，也未出席藍營的公投宣講活動，代表市長對重啟核四仍在存有疑慮，在無法面對核安及核廢料的問題之下，市民應該在核四的公投議題下勇敢投下不同意的選項。

黃韋鈞表示，自己投入五股、泰山、林口區的選戰後，地方針對三接的議題有著不小的討論。有人提議，如果第三接收站可以遷移至台北港，但這牽涉的將是大量的土地徵收與行政作業，且天然氣管線將綿延陸路40公里、海路50公里，新北市民的人身安全將有相當的風險。因此，為了林口人的安全，藻礁公投一定不同意。

翁震洲、彭一書說，上次公投綁大選所造成的投票亂象，讓台灣成為世界上邊開票卻又能邊投票的國家，若大選與公投分開，有助社會針對公投議題進行有效的溝通與辯論，避免因政黨或候選人的因素影響了公投的意義。