大陸證監會國際部主任申兵最新表示，證監會將進一步推動兩地資本市場深化合作，助力香港融入國家發展大局，全力支持香港鞏固國際金融中心地位，完善境外發行上市監管制度規則，為符合條件的境內企業到香港等境外市場融資提供更加透明、可預期的制度環境。

上海證券報10日援引其在「香港國際金融中心定位與展望」研討會上發言並稱，證監會堅定支援和擁護「一國兩制」方針，對企業境外上市持開放態度，充分尊重境內企業依法合規自主選擇上市地。

申兵還指出，具體支持措施還包括持續完善互聯互通機制，便利全球投資者參與大陸市場，進一步拓展和豐富交易標的和風險管理工具，推動將ETF納入互聯互通標的，抓緊完善交易日曆安排。

此外，繼續支持境內證券基金經營機構「走出去」，利用香港這個重要的平台持續拓展業務範圍，不斷提升國際化經營能力和水準，助力香港國際金融中心功能發揮；持續增強兩地資本市場監管執法合作，維護兩地資本市場的穩健運行。

據其介紹，截至2021年10月底，滬深股通資金合計淨流入人民幣（下同）15271億元，港股通資金合計淨流入21397億港元，雙向流動保持平穩有序。同時截至10月底，在香港上市的大陸企業共1210家，占香港上市公司總數的47.45％。