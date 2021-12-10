2021年進入尾聲，展望2022年，中國信託投顧10日舉辦2022年投資展望說明會，預期全球經濟維持緩步復甦，美股獲利能保持成長態勢。而台股雖整體獲利趨緩，仍將呈現百花齊放局面，看好電動車、第三代半導體、金融股等十大趨勢產業。

綜觀整體經濟局勢，中信投顧盤點2022年十大熱門趨勢產業，包含電動車、第三代半導體及投資循環分析、矽智財與智慧物聯網、金融股、元宇宙、雲端伺服器、新零售、金融科技與航空業。

其中，中信投顧指出，電動車臺灣新興的重點產業，隨全球主要國家多已設定碳排減量目標、禁售燃油車政策，全球汽車產業持續朝電動化及智慧化發展，未來電池、電機及電控相關系統衍生出的商機將可觀，包括電池材料、電池管理系統、馬達、充電樁、中控系統及各式電子零組件、第三代半導體元件等，皆有望受惠。

此外，車用電子、資料中心亦為未來半導體應用趨勢，元宇宙、金融科技等新應用也將帶動矽智財與智慧物聯網發展，晶圓代工產能主要集中於2023～2024年才會開出，故預期晶圓代工供需吃緊將延續至2022年。