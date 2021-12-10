緯創資通（3231）去年底以11.78億元取得位於新竹AI智慧園區的逾8千坪土地之地上使用權，今（10）日舉行緯創全球營運總部新建工程開工動土典禮，規畫設置七大中心，預計於2024年完工運營。

開工典禮由緯創總經理林建勳親自主持，現場蒞臨貴賓包含有新竹縣楊文科縣長、新竹縣議會張鎮榮議長，與多位業界先進等，共同參與動土儀式。

看好5G、AI（人工智慧）及IoT（物聯網）應用掀起的高科技新浪潮，緯創持續加碼投資台灣，其中新竹縣AI智慧園區深具地利優勢，除可整合周邊科技產業鏈，且就近連結工研院、陽明交大、清大、中華大學與明新科大等學府，能提供緯創堅實的產學研能量。

緯創規畫於新竹AI智慧園區營運總部設置包括AI／5G／伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部、全球運營IT大數據中心、智慧醫療生產與體驗中心，及大數據與人工智慧應用研究中心等項目，並將打造一棟符合國際潮流的LEED黃金級智慧綠建築作為全球營運總部，建築外牆建置大型LED巨幕，在AI智慧園區內建立生態綠廊與生活廣場，構建綠色、健康、智慧的新地標，達到永續與共榮的目標。

緯創總經理林建勳表示，緯創長期投入以AI協助企業數位轉型，看好新竹縣AI智慧園區的產業、人才，以及地利優勢，加強並擴大投資與布局的規模。未來新竹AI智慧園區除了是緯創的全球營運總部，也將是重要的研發與高階產品先期製造基地。

他並指出，預期在完工並開始運營後，將可整合緯創位於竹科與湖口工業區的生產能量，持續擴大產值，創造就業機會，並與AI智慧園區多家企業夥伴攜手、和新竹縣共同合作，共同打造國際級AI智慧城市。