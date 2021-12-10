億泰電線電纜拜國際銅價上漲、台電及民間企業銷售量增長，11月及前十一月合併營收均傳捷報，前十一月合併營收28.4億元，超越去年度營收26.83億元，創近6年同期新高，10日下午將舉行法說會，說明營運展望。

億泰近年調整策略，只接有利潤訂單，越南同奈廠7月中旬後停工，直到近期才逐漸復工，但越南廠占億泰整體營收比重僅一成，對營收影響不大，10月合併營收達3.17億元，年成長64.63％，本期淨利2124萬元，年成長331.98％，EPS為0.11元，逼近第三季EPS為0.12元水準。前三季合併營收21.9億元、本期淨利0.65億元，EPS為0.35元，前十月合併營收達21.03億元，年增幅16.3％，EPS達0.46元。

億泰11月合併營收3.37億元，年成長38.06％，創近三年同期新高；前十一月合併營收28.4億元，年增幅18.51％，創近六年同期新高。