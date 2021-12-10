一名罹癌住在台中童綜合醫院的黃姓男病患，去年5月趁護理師送藥時，從後方環抱，並將臉埋進護理師胸部10秒，甚至到護理站恐嚇同一名護理師「你他媽刁難，我總有一天殺你」遭到判刑。護理師因此心理受創害怕接近人群而無法工作，向法院提告求償100萬精神撫慰，未料黃男今年5月間病逝，黃男的父母連帶承受這件官司，法官判決應連帶給付護理師精神慰撫金新台幣60萬元定讞，不得上訴。

根據判決書記載，黄男因罹患癌症在童綜合醫院治療，109年5月6日，趁值班護理師巡房給藥時，竟當場徒手環抱護理師腰部，並以臉碰觸胸部約10秒，護理師當場大驚後掙脫，立刻通報值班醫師。

未料黃男在109年5月23日22時35分許，在童綜合醫院14樓B區櫃檯，因其未請假擅自離開病房，遭該院要求強制出院，心生不滿，又痛罵護理師:「他媽你故意刁難，逼我殺你，他媽你故意刁難，我總有一天殺你等語」，並持櫃檯上之蓋子朝丟擲。

護理師事後因遭性騷擾等事件，身心嚴重受創，情緒緊繃嚴重影響工作，經童綜合醫院轉介心裡輔導，受該事件影響，原告因身心受創而離開原工作崗位，甚至有不敢接觸人群，且惡夢不斷，並害怕與人靠近，現在對於病患仍需提防遭受侵害，因此請求精神慰撫金100萬元。

黃男的父母辯稱，兒子因罹患胸腺瘤、肝癌難以治癒，今年5月3日因病死亡。黃男的父母承受訴訟，父親年近8旬，母親已年逾7旬，2人均年紀老邁，無工作收入，身體健康不佳，未繼承兒子任何遺產，且兒子加害情形尚非惡性重大，認為精神慰撫金100萬顯然過高，應以3萬元為適當。

法官審理後認為，本次侵害已讓護理師無從對病患信賴，內心憂鬱痛苦萬分，產生急性壓力之心理症狀，難以在原醫院繼續任職等一切情狀，認護理師請求精神慰撫金之數額以60萬元為適當。