受到新冠肺炎疫情影響，大陸時有關閉港口或塞港等狀況，由於陸砂佔台灣北部砂石進口量大宗，水利署除增加國內砂石疏濬量，「東砂北運」大宗的花蓮港也配合中央「國內砂石供需自給自足政策」，提供花港3座碼頭、3套砂石密閉式裝船設備，及7.2公頃儲運基地供砂石裝船使用，還有增量獎勵招租方案。截至今年11月底，花港裝卸量已達253萬噸，預計超越去年282萬噸。

為穩定國內砂石供給，並避免工程因原物料短缺而增加成本或致工期延宕，行政院公共工程委員會自去年起，召開跨單位會議，就國內河川疏濬、出料、儲存及運輸等面向研議因應措施，避免工程因原物料短缺而增加成本或致工期延宕。

花蓮港務分公司表示，配合中央穩定國內砂石供給，今年提供3座碼頭、3套砂石密閉式裝船設備及7.2公頃儲運基地供砂石裝船使用，裝卸作業能量每年可達600萬噸。去年花蓮港運往台北港及基隆港的裝卸量達282萬噸，今年截至11月底則已有253萬噸，運量水平相當。

東砂來源主要為河川疏濬，花蓮總疏濬量逐年提高，年平均可達600多萬噸。第九河川局表示，針對轄區河川，每年均加速、加量辦理疏濬作業，維護河防安全也兼供國內砂石料源穩定。