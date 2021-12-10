中研院P3實驗室發生一名女性研究人員疑似在做新冠肺炎實驗中不慎染疫，外界擔心是否北市將宣布暫停餐廳內用。圖為餐廳開放內用示意圖。（資料照）

本土新冠肺炎爆出新確診個案，外界擔心是否又要暫停餐廳內用，台北市長柯文哲10日表示，「不要為了疫情最後餓死的比病死的多，神經放大條一點，該怎麼做就怎麼做，不要恐嚇民眾，搞得大家杯弓蛇影。」

柯文哲今主持防疫記者會，被問到是否有和新北市達成共識，在什麼狀況下會再暫停內用。他表示，新常態概念是應變跟保險，若要風吹草動、杯弓蛇影，什麼都不要辦，每個人回家打坐。

台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

他強調，不能讓經濟垮掉，看過一些數據，貧窮是最嚴重的疾病，相信從去年到現在，因為疫情死了800多人，公衛數據出來會更清楚，生活受到影響死亡增加的不只800人，「不要為了疫情，最後餓死的比病死的多，因為社會同溫層，只是你看不出來，領薪水的不知道沒工作就沒飯吃的問題，從社會安全網數據看出來。」

柯文哲說，在超商要求戴口罩就要打人、殺人的不是個案，是社會不安的力量，美國1周因新冠肺炎死1萬人，也不肯做任何限制，要取一個平衡，當然有疫情，中研院的病例過去14天會造成北市多大破壞還不知道，要過1、2天才知道，一個不知道的事情，難道整個北市封城嗎，神經放大條一點，該怎麼做就怎麼做，依合理的風險，不要恐嚇民眾，搞得大家杯弓蛇影。