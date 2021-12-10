海峽論壇系列活動「青年論壇」今天上午在廈門舉行。中國國民黨副主席夏立言透過網路視訊連線致詞時表示，當前國民黨朝向3個目標努力，包括：一、盡力保障兩岸青年從事合法正當交流的權益；二、青年交流形式按相關政策規畫設計的更為細緻，以擴大交流的深度與廣度；三、秉持著求同存異的理念，透過持續的交流，相互的理解，從而化解分歧，消滅兩岸的距離感。夏立言說，希望這些努力能有助於改變當前兩岸低迷的氛圍，營造出更有利於兩岸青年交流的發展的環境。

「青年論壇」上午10點一開始，在台北的夏立言和在廈門的大陸國台辦副主任龍明彪，兩人透過網路視訊互相問候。

夏立言致詞時表示，這是他第一次以中國國民黨副主席的身份參與海峽論壇，有很多交流的議題，他都覺得很重要，也很想參與。而青年論壇無論是對於中國國民黨或對於兩岸交流而言，都有不可取代的重要意義，因此也就成為他的首選。

夏立言表示，過去從孫中山先生到國民黨成長茁壯，乃至於在歷史上的許多重大貢獻和成就，都離不開廣大青年前仆後繼的支持與奮鬥。也正因為如此，國民黨在抗戰期間組織了青年軍，特別明定3月29日黃花崗起義的紀念日為青年節，而在遷台後成立青年救國團，都顯示了對革命精神的傳承，與對青年發展的重視。

夏立言表示，過去在馬英九政府跟國民黨執政的8年期間，一直都致力於推動兩岸的經貿文化交流合作，也鼓勵兩岸青年擴大交流，以進行深度的生活體驗，特別是兩岸觀光與教育交流，在兩岸共同努力之下，大陸的觀光客絡繹不絕來台灣旅遊觀光，大陸學生到台灣念書的求學人數也大幅度增加，而台灣的年輕人到大陸觀光求學就業的因素也明顯的成長。相信許多年輕的朋友都能感受到國民黨政府積極推動兩岸交流的用心和努力。

夏立言表示，他身為馬政府時期負責推動兩岸政策的陸委會主委，對此也感到與有榮焉。

在緬懷昔日的兩岸交流盛況之餘，夏立言有更多的感慨。他說，雖然馬政府8年，兩岸青年交流的成果非常豐碩，但不可諱言的，隨著近年來兩岸開始遭遇一些挫折，兩岸青年交流不可避免的被陷入了瓶頸。

夏立言表示，眾所周知的原因很多，不僅有國際的局勢，還有新冠肺炎的影響，造成兩岸關係愈趨緊張，導致來台陸生人數快速的流失。相信以上種種都是導致兩岸部分青年交流意願降低，彼此救濟醫院建群保守的重要因素。我們也認為這些都是關心兩岸交流，重視青年未來的仁人志士所無法回避的重要問題。

夏立言表示，國民黨願意再次提出三個方向與想法和大家分享，這同時也是當前國民黨努力的目標，希望能有助於改變當前的兩岸氛圍，營造出更有利於兩岸青年交流的發展的環境。

夏立言表示，第一，兩岸都應該盡力保障兩岸青年從事合法正當交流的權益，尤其是求學工作與通風方面更顯得重要。同時一些有利於青年朋友的相關措施，應該要能夠具體的加以落實。從疫情發生以來及時承受一定的壓力，但中國國民黨在保障陸生與陸配的權益方面，我們各種努力從未退卻。我們也看到大陸政府近年來提出相關的政策，以及在各省市打造台灣青年創業基地的努力，其中以福建省尤為積極，我們兩岸在這一點上面應該有所共識，而且要繼續的堅持下去，確保兩岸青年能夠持續而長久的交流。我們希望未來這些有利於台灣青年赴大陸打拼的相關政策，能夠更確實的照顧到有一副大陸工作的台灣年輕人。

第二，青年交流的形式，按相關政策規畫方面應該設計的更為細緻，以擴大交流的深度與廣度，以及增加雙方從政治、經貿到社會、歷史、文化各個不同層面的深刻認知。按相互的理解，首先應該擴大交流的群體，吸引更多兩岸的青年參加。其次要針對不同的群體進行由淺到深的一體規畫，注重共同的歷史記憶和身份認同，增加情感層面的交流和認知。此外，對於兩岸經貿合作所產生的正面效應，也要更有效的宣傳和溝通，讓兩岸青年都認識到和平發展和經貿合作的可貴與重要。

第三，兩岸都應該致力於營造對青年友善溫馨開放的交流和發展的環境，要秉持著求同存異的理念，透過持續的交流、相互的理解，從而化解分歧，消滅兩岸的距離感。相信這是兩岸不同時代的共同使命。

「目前兩岸關係的確面臨一些困難」，夏立言樂觀認為，過去長時間以來，彼此累積的善意以及雙方社會在各方面深厚的連接，仍然構成了堅實的基礎，不會因為短期的政治起伏而消失。況且兩岸青年在血緣和文化方面都非常接近，所要面對的生活挑戰和未來的憧憬也很相似，這些有利於雙方交流與合作的因素，相信這也不是一時之間政治的扭曲就可以改變的。

「現在兩岸關係面臨關鍵扭轉的時刻」，夏立言期許，兩岸青年能夠循序漸進，一步一腳印的前進，假以時日，相信一定能夠累積出非常可觀的成就。