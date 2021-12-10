尼加拉瓜宣布與我國斷交，教育部今(10)日表示，目前尼加拉瓜在台學生共143人，如願意持續留台就學，會提供協助。各大學也回應，學校也會盡量照顧。。

根據教育部統計處資訊，109學年度共有143名尼加拉瓜籍學生在台灣留學，包括修讀正式學位84人、僑生5人、華語生54人。我國學生則沒有在尼加拉瓜留學。

教育部提到，在尼加拉瓜學生中，有53人是以「台灣獎學金」來台。不過邦交國的台灣獎學金，是由外交部主政，教育部負責非邦交國的部分，因此這53人的獎學金會如何處理，教育部尊重主管機關決定。

教育部強調，如果尼加拉瓜學生願意留在台灣完成學業，教育部會幫忙與所屬大學接洽，給予必要協助及輔導。

台大表示，有4位尼加拉瓜籍學生，其中3位為大學部學生，1位為碩士班學生。這4位學生中，1位目前領有「外交部台灣獎學金」，其他的3位：1位在下學期應該可以順利畢業，1位為僑生身份，1位碩士班的為在職生。對於目前領取台獎的同學，校方會再了解其狀況後給予必要協助。

台師大則說，校內國語教學中心現有8位尼加拉瓜籍華語生，均領取由我國外交部提供的「台灣獎學金」，有關受獎生的後續情形，擬依照外交部決議及來函辦理。

台師大提到，該校尼加拉瓜籍學位生另有1人，正領取本校提供的外國學生獎學金。若尼加拉瓜籍華語生及學位生向本校提出特殊需求，本校會盡量予以照顧。

銘傳大學也回應，自得知尼加拉瓜與我國斷交後，隨即調查本校10位尼加拉瓜學生的就學情況，以及是否持有獎學金。

銘傳強調，會協助了解學生續讀意願，提供學費上的幫助、協助申請簽證、協助確認是否有校內打工之機會等。若學生選擇離校或離台，也會提供各項事務處理的相關諮詢。必要時，會聯繫導師偕同輔導，盡可能幫助學生在各方面的需求。

政大則說，針對尼加拉瓜宣布斷交情事，經查校內目前有6名尼國外籍生，學校將先行了解學生狀況，部分領有政府獎助學金之學生，校方會盡量協助學生，以完成學業。