面對少了莫蘭特、狄倫布魯克斯兩名觸發聯盟健康與安全協議主力的灰熊，詹姆斯雖在10日貢獻20分、11助攻與10籃板的大三元數據，可惜湖人仍以95比108爆冷輸給地主灰熊，灰熊目前15勝11敗，位居西區第4，湖人則是13勝13敗，仍居西區第6。

儘管灰熊賽前才收到先發前鋒狄倫布魯克斯觸發聯盟健康與安全協議停賽噩耗，仍靠貝恩、傑倫傑克生兩人火力，打完上半場，取得59比53領先，不過湖人第3節一開始就打出9比0小高潮，重新搶回領先優勢，比賽也形成拉鋸戰。

沒想到灰熊末節一開始也打出9比2，反以94比80領先湖人，儘管湖人仍然想要追分，可惜灰熊展現比湖人更想贏球的氣勢，更靠貝恩最後1分21秒的三分球，繼續取得14分領先，也讓湖人總教練佛格換下主力，因為場上大勢已去了。

傑倫傑克生攻下全場最高25分，貝恩也幫灰熊拿下23分、3助攻與3籃板，梅爾頓與泰厄斯瓊斯各有12分，灰熊充分展現小蝦米拚倒大鯨魚的韌性；湖人除了詹姆斯貢獻大三元，安東尼戴維斯22分、8籃板，荷頓塔克與布雷德利各有10分，韋斯布魯克僅拿9分，更出現6失誤。