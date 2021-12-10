尼加拉瓜政府10日宣布，即日起與台灣切斷外交關係，位於外交部天母使館特區尼加拉瓜大使官邸的信箱仍未移除。（張鎧乙攝）

尼加拉瓜今宣布與中華民國斷交，成為蔡政府5年多來斷交的第8個邦交國，我國僅剩14個邦交國，創下歷史新低。民眾黨立委高虹安表示，蔡政府任內不斷有邦交國斷交，相較於今年國慶訴求是要跟世界加好友，現在好像變成世界退好友，格外諷刺，令人憂心的是，如果邦交國持續遞減，外交部長吳釗燮是否會成為最後一任外交部長，外交部有必要好好檢討外交政策。

尼加拉瓜宣布與我國斷交，宏都拉斯、教廷也傳出邦交不穩定，相較於今年國慶政府訴求要跟世界加好友，如今變成世界退好友，相當諷刺，尤其是吳釗燮擔任外交部長期間，邦交國數量持續減少，會不會有一天斷交到最後剩沒幾個邦交國，甚至吳釗燮變成最後一任部長，令人擔心。

高虹安表示，台灣獲邀參加民主峰會，蔡政府宣傳是台美關係史上最好，但回歸現實面，如何跟世界交好有，甚至達到邦交關係，是外交部需要實質考慮的事情；高虹安相信外交部同仁都很努力，反倒質疑會不會是吳釗燮帶領方針或領導方式有狀況，造成邦交國減少的結果，外交部有必要好好檢討。

高虹安說，我國外交關係受阻都會講是中共打壓，但邦交國斷交總是要有方法解決，而不是每次都說是中共打壓，甚至傳出我方事前就在評估邦交國合不合適，如果不合適，應該是我們先提出斷交，而不是被動斷交後才說不合適，感覺是在找藉口。