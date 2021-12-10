台中市立委第二選區補選，民進黨候選人林靜儀10日上午參與民進黨在霧峰市場的公投宣講，並宣導補選票投自己，獲不少支持者熱烈回應。（黃國峰攝）

台中市立委第二選區補選各候選人已展開車隊拜票，國民黨候選人顏寬恒戰車，上街呼籲鄉親不要看電視，對此，民進黨候選人林靜儀，10日一大早到霧峰市場，參與民進黨的公投宣講，她表示，媒體揭露的都是事實。

民進黨公投宣講，遍地開花總動員宣講，10日清早來到霧峰市場，由民進黨台中黨部主委李天生、議員林德宇帶領團隊宣講，隨後林靜儀也到場，站上肥皂箱，使用麥克風宣講。

活動後媒體訪問，針對國民黨候選人顏寬恒戰車，上街呼籲鄉親不要看電視的看法？林靜儀表示，在很多的媒體所揭露的事件中，至少到目前為止，不論倉庫案、或公保地違建部分，都是事實，媒體監督中，希望本著事實來監督，相信多數選民會想知道，事情的真實狀況是什麼？

針對民眾因陳情案件，議員服務團隊回答不滿意，進而出言開槍恐嚇，林靜儀表示，希望大家在協調事件的時候都可以心平氣和，尤其是一些選舉案件，大家盡量能夠好好討論，不要出言恐嚇，造成工作上的負擔跟身心的壓力，希望這件事情可以趕快處理落幕。

顏寬恒指出，近來不實的報導，對於選舉的操作惡意抹黑貼標，造成選舉不公，在民間已經流傳很久，因為對手陣營擁有超過90％媒體力量，不管是主流媒體還是網路都有絕大優勢。

顏寬恒說，支持者認為這些報導都有偏差且不公正，對他們造成很大影響，非常擔心，且沒有監督的力量，沒有約束的力量，他們認為現在的報導是不可信的，這是選民心裡最自然的想法，不是他的選戰策略。