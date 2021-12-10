新冠病毒持續在韓國發威，專找當地尚未接種民眾，以及免疫力下降的老年人下手。因此，10日韓國新確診者已經連續3天都超過7千位，使得全部染疫當地人數也正式突破50萬大關。

根據韓國政府最新統計，10日又多了7022個新冠病例，總案例數也增至50.36萬左右。這7022數字，是韓國單日確診的第3高紀錄，僅次前兩天的7174與7102。

同時，韓國新冠重症病患10日有852位，是繼9日創新高紀錄的857位後，目前是第2高的。重症患者一直增加，韓國醫療量能受到嚴峻考驗。大首爾地區現在的重症床位已剩15%左右，比前一天增加0.4%，還有約1200名在等入院治療，其中有25%的排隊時間已經超過4天。

就因為醫院量能吃緊，韓國已有約莫兩萬名染疫者，不得不在家裡接受治療。另外，為提升新冠疫苗效力，當地政府決定把初次接種與施打加強劑之間的間隔時間，從現行的4到5個月大幅縮短至3個月而已。