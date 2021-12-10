2021年來到尾聲，展望2022年，中國信託證券投顧預期全球經濟維持緩步復甦，美股獲利仍能保持成長，台股雖整體獲利趨緩，仍將呈現百花齊放局面，並看好包含電動車、第三代半導體及投資循環分析、矽智財與智慧物聯網、金融股、元宇宙、雲端伺服器、新零售、金融科技與航空業等十大趨勢產業。

中國信託證券投顧總經理陳豊丰表示，台股明年的全體企業獲利年增放緩，約在2.5%左右，但題材和個股的差別會相當大。台股目前本益比約14倍，似乎相對低，但若扣除航運股和指標面板股，台股本益比約15.9倍，反應在台股約2000點。因此，目前對明年台股的高點有18000點和20000點的差異。

展望明年，中信投顧預估台股整體獲利將趨於持平，其中上櫃市場的成長活力更勝於集中市場，上市總獲利衰退約1.3%，從新臺幣3.95兆元下降至新臺幣3.89兆元，而上櫃總獲利成長約16.3%，由新臺幣0.24兆元提升至新臺幣0.28兆元；觀察近五年台股下半年至隔年上半年走勢，明顯反映次年國內生產毛額（GDP）成長率，對照歷史經驗來看，明年GDP成長率較今年明顯下滑，明年全年指數走勢以大區間橫盤震盪為主。

在疫情仍不穩定、美國聯邦準備理事會啟動量化寬鬆政策（QE）退場、通膨壓力並非短期、以及美中兩強交鋒更為直接等四大變數干擾下，中國信託投顧提醒投資人落實風險控管、聚焦熱門成長產業，仍能掌握來年獲利契機。