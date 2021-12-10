歐盟執委會周四指出，將為Uber、Deliveroo等線上公司的司機提供員工福利。工會指該措施來的太晚，而線上公司則認為此將導致更多問題。

歐盟就業和社會權利專門委員Nicholas Schmit說，需要制定相關規定，以確保新商業模式能遵守勞動法。

執委會說，相關線上公司在歐盟約有410萬名工人將適用於該規定。根據該法案，為快遞員制定薪酬和工作行為標準的線上公司，必須將他們視為享有最低工資、有薪假日，和養老金的員工。

線上食品配送公司一直將快遞員或司機歸類為自營者或自雇者，結果公司一直在歐洲和美國遭控告和走上法院。

根據歐盟的提議，如果企業透過電子方式監督工人的表現，限制他們選擇工作時間或工作任務的能力，並阻止他們為第三方工作，那麼公司將被視為是雇主。

重要的是，當出現工人是自營承包者或是公司僱員的爭議時，該提案將舉證的責任轉移到公司身上。即公司需證明工人並非為公司員工。

而歐盟對工人的保護的結果，長期的結果可能是價格或送貨費的小幅上漲。

該提議仍需要歐洲議會和會員國的同意。