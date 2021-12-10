美股四大指數收黑，特斯拉暴跌逾6％，台股今天同步開低，一度大跌近150點，但盤中守住5日均線，指數跌幅收斂，一度出現百點下影線，預估今天成交金額約2800億元。

在國際股市回檔下，電子、金融股同步進行修正，而國內出現本土感染案例，也影響投資人心理。不過，櫃買指數表現強勁，盤中呈現上揚格局，中小型買盤活躍，生技、偏光片、元宇宙概念股呈現強者恆強。

分析師認為，變種病毒Omicron對經濟的衝擊持續降低，但後續高通膨下Fed持續轉趨保守，美元強勢引導資金由亞洲流出，台股雖然直逼新高，但外資仍維持觀望，期貨空單持續增長至近期高點，借券賣出餘額也呈現高檔，顯示外資持續保守。

本土資金持續作多，投信也是偏多態度，大型股沉悶，內資相對樂觀下，使得櫃買市場表現優於加權指數，中小型股強勢演出。但由於指數成分股外資比重高，外資尚未明顯買超下，挑戰1萬8000點仍有壓力，短線選股為主，留意年底前提前作完帳的壓力。