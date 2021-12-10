本土35天「加零」破功，防疫概念股發燒，檢測族群漲勢整齊，亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)漲幅在4~5%不等，寶齡富錦(1760)、瑞基(4171)漲幅則在1.5%左右；口罩族群的美德醫(9103)、康那香(9919)漲幅在3~4%，南六(6504)漲幅在1%以上；毛寶(1732)今以漲停板開出雖未能鎖住，但漲幅仍逼近9%，至於恆大(1325)盤中漲幅也逼近4%。

亞諾法近兩年努力開發檢驗試劑，特別是冠狀病毒領域，也朝抗體、疫苗進軍，目前持續開發檢驗試劑，尤其冠狀病毒，包括三明治套組及快篩。日前在法說會時曾指出，新冠肺炎疫情將流感化，抗體消失何時需要再打疫苗變得重要，公司積極準備這類產品，現已在臨床試驗中，未來希望市場打開可以對業績有幫助。

瑞磁生技ABC-KY主力市場在美國，雖然今年疫情有所降溫，新冠肺炎檢測需求降，但疫情促使美國去年增加幾百家實驗室，也拉動其他產品需求補上，包括17項腸炎診斷試劑、20項呼吸道多診斷試劑，受惠IDEXX的訂單，法人預估12月營收有機會挑戰今年高峰，預期今年營運表現不會比去年差。

瑞基11月合併營收5957萬元，年減51.99%；前11月營收9.12億，年增21.1%。瑞基表示，新冠產品出貨量穩定並小幅上升，受水畜產淡季影響，合併營收較上月略減。新冠新型變種病毒擴散，因應年節假期，多國陸續預防性下單。新冠國內外主要市場持續出貨，西班牙亦持續出貨；印尼新約亦協調完畢，穩定出貨中，而日本與巴西產品註冊事宜皆持續進行中。