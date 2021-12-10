近期受聯準會主席鮑爾表示不再以「暫時性」描述通膨局勢，並有可能加快減碼速度，加上美國有Omicron病毒感染案例，風險意識抬頭，主要市場大多走跌。不過，法人觀察，縱使市場受疫情影響大幅震盪，但自去(2020年)年下半年以來，半導體晶片包括功率半導體、影像感測器、電源管理IC等就已出現缺貨潮，帶動半導體大廠營收成長，而此趨勢隨著明年元宇宙(AR/VR)熱潮、5G、電動車等新科技的崛起與延續，更確立國際半導體市場前景。

國泰費城半導體ETF(00830)基金經理人游日傑表示，今年尤其下半年以來，元宇宙商機及產業雛型浮現，這當中架構元宇宙基礎的軟硬體廠商，包括輝達(Nvidia)、超微(AMD)等晶片廠、伺服器廠，全球行動晶片龍頭高通(Qualcomm)及製作先進製程晶片的台積電等，都是元宇宙商機即將掀起的「元」經濟之最大受惠贏家，而這也使得全球晶圓代工市場持續呈現供不應求，各龍頭廠營收也大幅成長。

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估，由於新冠肺炎疫情加快數位轉型，半導體需求大增且供不應求，今年全球半導體銷售規模年增25.6%至5529億美元，有望創下歷史新高，如今又有元宇宙商機加持將擴大半導體相關供應鏈需求，讓市場更樂觀評估半導體景氣將持續火熱，預估2022年產業規模將較2021年再成長8.8%、達6014億美元，有望首度突破6000億美元大關。

游日傑指出，5G、智能電動車、元宇宙(AR/VR)等新科技應用，皆需要半導體做為強力的硬體後盾，回顧代表國際半導體龍頭的費城半導體指數，在2017年起至2021年12月7日，已創出了33次的歷史新高，堪稱最會創新高的指數! 同時，回測2010年以來，只要費城半導體指數回檔5%~10%，就是不錯的進場時機，因為後續的3、6個月平均勝率均達9成，平均報酬率更達到雙位數。因此對半導體有興趣的投資人，除了關注台股之外，其實也可以透過代表半導體「國際隊」的ETF，參與後勢。

法人表示，就今年來看，費城半導體指數近6個月漲幅亦近2成，表現勝過台灣其他半導體指數，而這也連帶使得國內唯一追蹤費半指數的國泰費城半導體ETF(00830)順勢揚升，今年來(截至11/30)含息累積報酬率逾36%，優於那斯達克指數的23.5%及FANG+指數的21.4%等等，已有鎖定年終最強科技指數之勢，近2年累積報酬率更強漲逾106%，表現出色。投資人若看好半導體未來潛力，即可透過追蹤費半指數的ETF，搶搭元宇宙相關科技的無限商機。