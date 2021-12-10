綠委高嘉瑜受暴案持續延燒，國民黨台北市議員徐巧芯爆料，在林秉樞母親告別式前兩天，綠營北市議員許淑華「下條子」要警方加派警力協助，並歡迎許來告她；許淑華為此強力駁斥，但稱不會提告徐，浪費司法資源。對此，徐巧芯今又披露，自己接到一位柯市府的局長級以上人物、市府核心幕僚，打電話告訴她「真的有公文」。

徐巧芯今（10日）在臉書發文表示，自己昨天點名新潮流的許淑華「下條子」幫忙林秉樞母親告別式動員警力，許說她編故事，卻不敢告她。徐譏諷，什麼時候「新潮流」變得這麼客氣，是不是許一直很害怕啊，萬一真告了，早晚水落石出。

在這個案外案當中，徐巧芯稱，自己總共有四個不同的消息來源，一開始有人向她爆料，這個告別式根本不是11月24日當天高嘉瑜傳訊息給警察局以後，才有警力安排的。

徐巧芯直言，自己感到驚訝，開始四處查證，記者告訴她，追查最早在11月18日就有議員，並非許淑華，通知警方加派人手；而自己的調查則是在11月22日警察局的晨會上，有一份公文來自許淑華議員辦公室，要求加派警力維護林秉樞母親公祭；當時有政論節目要報導此事，就向許淑華議員求證，得到的答案是「沒有發公文，只有24日接到林秉樞秘書電話說要加派警力，就介紹了北市警察局去幫忙」，但說了一個謊，就要再說一百個謊來圓。

徐巧芯指出，許淑華接到電話後，為了掩蓋謊言，開始到處找知道內情的人說「不准把公文流出去」，徐痛批，許淑華這種惡劣的行徑，或許嚇得了基層公務員，但只會讓議會裡面其他的人看不下去而已，於是私訊她這段精彩故事。

徐巧芯並說，就在她遭許淑華發臉書指控「編故事」，許淑華卻又不敢提告以後，當天晚上8點43分，自己接到一位柯市府的局長級以上人物、市府核心幕僚，打電話告訴她「真的有公文」，再次證明她的調查為真。

徐巧芯痛批，許淑華嗆她要去基層服務，結果許所謂的服務就是做給林秉樞。說真的，原本幫林秉樞選民服務也沒有什麼，大方承認就好，只是為什麼要為了林秉樞這樣糟糕的人說謊？

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