台中市北區公所表示，公投日適逢保安宮舉行廟會活動，改到篤行國小。（賴佳微服務處提供／盧金足台中傳真）

四項公投案即將在18日舉行，台中市民進黨市議員賴佳微10日批評，北區六合里長期在保安宮設投票所，方便長輩步行即可投票，現卻改設一公里外跨里的篤行國小，批評市府不尊重在地意見，質疑有政治考量。市府表示，公投日適逢保安宮舉行廟會，北區公所尋覓適宜處所，投票所調整至篤行國小。

賴佳微痛批市府指出，北區六合里是區內唯一有民進黨籍里長的里，市府更換投票地點卻罔顧在地意見，讓民眾質疑有政治考量。

「投票所的設置距離，牽涉到當地居民投票的便利性，進而影響到投票率」，賴佳微說，六合里長輩很多，過去的投票習慣很大比例都是走路到里內的保安宮就近投票。

賴佳微指出，這次保安宮因故無法出借，但市府更換投票所地點卻不以里內為主，而是選擇離原來保安宮位置一公里遠的篤行國小，讓近期收到通知單的長輩紛紛大喊不便，六合里里長是北區內唯一民進黨籍的里長，質疑市府的地點選擇別有用心。

賴佳微強調，投票所設置場所可以很多元，北區內不少是以空地、空屋、教會、甚至私人會議室來做為投票所，六合里內要找到替代方案不是很困難。

她指出，早在一個多月前，六合里即向市府提供里內或鄰近可以替代的場所，但市府沒回應，投票所設置出現變更，應與在地溝通，里內長輩抱怨，搭乘大眾運輸工具至篤行國小本身就很困難，走路更是讓行動不便的長輩卻步，投票意願大減，要求市府應對此事負責。

北區公所表示，因新冠肺炎疫情影響，原訂於8月28日舉辦的「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，延至12月18日舉辦，北區六合里投開票所慣例設置於轄內保安宮。

市府強調，公投日適逢保安宮舉行廟會活動，區公所尋覓適宜處所調整至篤行國小辦理，對於此次六合里投開票所調整異動，北區公所已製作公告，配合里長張貼於里內各處，提醒選民投開票所更動。