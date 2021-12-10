工業電腦大廠維田（6570）公布11月營收8466萬元，年增50％，近期零組件缺料問題較為緩解，旗下工業電腦產品出貨暢旺，創下歷史次高表現。累計前11月營收7.7億元，較去年同期成長40％，全年營運料創歷史新高。

維田表示，隨著缺料問題緩解與中和新廠產能布建完成，維田加速消化先前積欠的訂單，產品出貨量穩定提升，加上產品調漲效應持續發酵，11月營收創單月歷史次高。

以目前訂單情況來看，預計維田12月營收也將維持相對高檔，第4季營運可望呈現淡季不淡的亮麗表現。歐美經濟復甦訊號明確，工業電腦需求持續強勁，公司已擴產因應，明年仍維持業績成長的正面期待。

維田產品銷售區域比重約為歐洲50％，美洲33％，亞洲16％，全球經濟復甦訊號明確，製造業活動持續擴張中，加上美國近期大力推動基礎建設計畫，以及歐洲在工業4.0政策推動下，因應人力短缺問題將大力投入機器運用，預期將因此帶動更多工業電腦需求。維田的工業電腦產品因具有防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，並且長期與重工業、石化業、食品業等客戶維持穩定關係，有助於維田進一步強攻工業電腦市場。

展望後市，維田維持樂觀看法，目前訂單掌握度直達第二季，在客戶訂單穩定、市場需求亦不斷成長下，維田也將持續開拓新市場，未來也將更專注於高毛利的 OEM/ODM專案服務，並持續開發符合市場與客戶需求之新產品，預期明年在新品及新客戶的帶動，且有機會再次調漲產品價格的情況下，可望再帶動維田營運規模再創新高峰