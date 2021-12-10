美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，爭取明年與亞洲國家簽署「強而有力」的經濟框架協議，重點是協調供應鏈、出口管制和人工智慧標準等領域，形容這是總統拜登的頭等大事。

雷蒙多在一個研討會上提到，要深化美國與亞洲的溝通，稱上月出訪亞洲是為了評估各方對經濟對話的興趣。她強調，不可能「按原樣」重新加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。美方所設想的是一種新經濟的全新經濟框架，希望新年初、明年第一季正式啟動相關進程。這項協議可能最終不需要美國國會批准，但傳統貿易協議就需要經過這一流程。

她續稱，新的經濟框架會很「靈活」，部分國家可能毋須全盤參與。不僅是希望日本、新加坡、澳洲和紐西蘭等已開發國家參與，而且要讓馬來西亞、越南和泰國等新興經濟體也參與進來。

另外，雷蒙多表示，半導體等關鍵產品的供應鏈將是重中之重，將爭取圍繞供應鏈開展穩健的長期合作，以解決生產商和用戶之間協調不到位的問題。

談及出口，雷蒙多稱，這項亞洲經濟框架的另一個要素，是努力協調好出口管制，以限制敏感產品進入中國等。她強調，出口管制的措施不能「過於寬泛」。如果美國在半導體設備的某些部分上對中國實施出口管制，但盟友卻無此等措施，中國可從盟友那裡購買這些設備，出口管制就成了「擺設」。