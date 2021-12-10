財政部修改統一發票給獎辦法，杜絕有心人士「洗發票」賺獎金，有網友在《Dcard》貼文表示，真心討厭洗發票的人，希望財政部真的要說到做到，意外引來一位曾在加油站打工的網友分享指出，曾遇到騎機車來加100元，「分50次 一次2元」，不小心加過頭還會抓狂亂罵，報警後發現對方竟然是老師，「真是OOXX」。

每2個月開獎一次的統一發票常引來不少民眾的期待，並不乏有加油中大獎的新聞，之前傳出有人以「洗發票」的方式，大量購買1元、2元的塑膠袋等商品分開結帳，藉以收集大量發票，提高中獎機率，財政部日前修改統一發票給獎辦法，自明(2022)年起，以不當手法取巧洗發票，國稅局將就個案事實查明認定是否不予給獎。

有網友在《Dcard》貼文表示，他有2個朋友「都是有洗發票上過新聞，都是買塑膠袋，1元、2元的買」，這幾年靠發票獎金賺了不少錢，「2個月7500張」，中個30幾張不是問題，被國稅局傳喚就寫個報告，他希望財政部明年起真的要說到做到，還表示真心討厭洗發票的人，「讓我這2年都變成分母」。

貼文一出，還引來另一位網友經驗分享表示，他在加油站打工的時候，遇到洗發票的，「騎機車來加100元，分50次，一次2元，不小心加過頭 ，這老兄就像瘋子一樣抓狂亂罵，幾次後，加油站受不了報警，結果這老兄竟然還是老師，真是OOXX」。

加油站為了避免民眾洗發票，對於使用自助加油時，有的業者有設定上鎖機制，有的是10分鐘內同一座加油機連續2筆加油不超過1公升，就會鎖機，有的則是加油金額在10元以內，要再加第2次時，機器就會上鎖。