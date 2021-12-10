長榮11月營收月減 3.2%，單月高達 510.41億元，仍寫下歷史次高，今（10日）股價漲多回檔逾2%，來到140元左右。財信傳媒董事長謝金河表示，回顧長榮這波大殺戮，最慘殺到85.5元，不少散戶受傷慘重，卻給壽險大戶進場撿便宜的機會，壽險公司估算三家貨櫃航運若EPS達40元，用100元以下價位逢低承接，殖利率一定在10％以上，不論未來景氣如何，都是進可攻、退可守的標的，值得注意的是，Omicron疫情又給貨櫃運價衝高的機會。

謝金河在先探周刊發文指出，貨櫃三雄從7月見歷史高點之後，股價紛紛慘跌6成以上，而在台灣貨櫃航運股大跌中，全球海運巨頭馬士基、德國赫伯羅特股價仍維持高檔，只有南韓的現代商船跌幅較重，中國的中遠海控也拉回，但幅度比台灣貨櫃航運股小很多。

他強調，「這次貨櫃航運股的殺戮，讓很多追高殺低的散戶吃足苦頭，但卻給了壽險大戶進場機會。」

謝金河以長榮為例，5月從63.1元大漲到233元，6月16日單日出現101.63萬張，成交值超過千億的大成交量，最後將股價拉升到233元，這是當沖沖出來的天量，股價從233元殺下來，很多當沖客受傷慘重，股價也一口氣狂殺到85.5元，儘管這段時間，貨櫃航運股充斥各種壞消息，但在10月不知不覺中築出碗形大底，這是多空均衡的訊號，也可看出是一次大換手。

「長榮在腰斬過程中，散戶爭相逃竄，但股價卻在85元撐住。」謝金河認為，那次利空中，壽險大戶逢低承接，散戶籌碼落到壽險大戶手上。壽險公司可以算得出，今年三家貨櫃航運股若EPS達40元上下，配息率抓3成，也有12元，如果用100元以下價位逢低承接，殖利率一定在10％以上。

若貨櫃景氣下來，領股息也可立於不敗之地，若景氣比預期還好，還可以賺差價，標準進可攻、退可守的標的。此外，Omicron疫情讓貨櫃航運運價衝高，成為股價另一波助力。