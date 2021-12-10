IDC 2021 FutureScape報告指出，隨著遠距工作成為主流，2021年至少70％具數位能力的中小企業（SMB）將採取混合辦公模式進行營運；這將為企業主帶來壓力，因為公司、員工及IT顧問為了能夠無縫管理資料流量，會傾向使用先進技術，包括虛擬化、協作編輯和密集式資料庫工作負載。

對於中小企業而言，NAS和雲端都是存取、分享和保護資料最常使用的方法之一。NAS解決方案可幫助中小企業解決延遲和遠距共享資料或應用程式存取的問題。Western Digital快閃記憶體業務部門客戶及企業SSD副總Eric Spanneu表示，中小企業需要高效且直觀的健全系統，同時也需要地端的基礎架構以應對各式情境。NAS解決方案可提供各規模中小企業所需的效能、容量及可靠性，但對於更高階及效能密集的應用程式，NAS系統需要一劑強心針。全新的WD Red SN700 NVMe SSD是完美的快取解決方案，與WD Red HDD在高容量的NAS環境中是為互補。

憑藉在快閃記憶體領域的實力及領導地位，Western Digital宣布推出全新高耐用、高速的快取解決方案WD Red SN700 NVMe SSD，為中小企業客戶加速NAS效能。

這款功能強大的SSD具備高度的可靠性和耐用度，可支援24/7全年無休的NAS環境及應用程式；其快速的系統反應能力和I/O效能非常適合多使用者、多應用程式的環境，讓中小企業能夠解決如虛擬化、協作編輯及密集式資料庫儲存等複雜專案。WD Red SN700 NVMe SSD的「口香糖」輕薄設計，可直接插入目前許多領先的NAS裝置中NVMe就緒的M.2插槽。

QNAP銷售和行銷總監Tamblyn Calman表示，NVMe技術與QNAP解決方案的多樣整合更勝過以往，且大多數的RAID型號都可支援M.2 SSD快取。WD Red SN700 NVMe SSD可提升NAS系統的讀寫速度，但不會增加陣列中的硬碟總數，有助於進一步強化QNAP產品組合的儲存能力。